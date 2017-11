später lesen Europa League 1,51 Millionen Zuschauer sehen Kölner Sieg gegen Borissow 2017-11-03T14:56+0100 2017-11-03T14:56+0100

Der erste Europapokal-Sieg des 1. Köln seit 25 Jahren hat dem TV-Sender Sport1 eine gute Quote beschert. Den 5:2-Erfolg über Bate Borissow sahen am Donnerstag im Schnitt 1,51 Millionen, in der Spitze sogar 2,02 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag insgesamt bei 5,4 Prozent. Einen Saison-Bestwert erzielte Sport1 im Anschluss mit den Highlights der übrigen Partien, darunter den Auftritten von Hertha BSC und 1899 Hoffenheim. 820.000 Zuschauer schalteten im Schnitt ein.