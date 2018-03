FAZ: "Der BVB erlebt so etwas wie ein Cordoba - Manche Leute behaupten, in dieser Saison besitze die Europa League „einen Touch von Champions League“. So formulierte es auch Peter Stöger, der Trainer von Borussia Dortmund, da sechs bis acht Mannschaften durchaus das Niveau hätten, in der europäischen Königsklasse anzutreten. Der FC Salzburg... mehr

FAZ: "Der BVB erlebt so etwas wie ein Cordoba - Manche Leute behaupten, in dieser Saison besitze die Europa League „einen Touch von Champions League“. So formulierte es auch Peter Stöger, der Trainer von Borussia Dortmund, da sechs bis acht Mannschaften durchaus das Niveau hätten, in der europäischen Königsklasse anzutreten. Der FC Salzburg gehört eher nicht zu diesem Kreis. Was der Klub auch angestellt hat, es ist ihm nie gelungen, sich für die Champions League zu qualifizieren. In dieser Saison scheiterte der österreichische Meister zum wiederholten Mal in der Qualifikation. Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League aber schärften die Salzburger ihr internationales Profil und fügten dem BVB eine Heimniederlage zu. Nach dem 1:2 gegen Salzburg braucht Dortmund, um weiterzukommen, im Rückspiel am 15. März einen Auswärtssieg und muss mindestens zwei Tore schießen." weniger