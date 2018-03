Die Welt: "Nie ist Götze in Dortmund öffentlich so kritisiert worden - Am Donnerstagabend in Salzburg waren es 28.000 österreichische Fans, die den Umstand feierten, dass ihre Mannschaft den BVB, ein ehemaliges Schwergewicht des europäischen Fußballs, aus der Europa League geworfen hatte. Der Mythos von Cordoba wurde beschworen: Damals, 1978... mehr

Die Welt: "Nie ist Götze in Dortmund öffentlich so kritisiert worden - Am Donnerstagabend in Salzburg waren es 28.000 österreichische Fans, die den Umstand feierten, dass ihre Mannschaft den BVB, ein ehemaliges Schwergewicht des europäischen Fußballs, aus der Europa League geworfen hatte. Der Mythos von Cordoba wurde beschworen: Damals, 1978 bei der WM in Argentinien, hatte die österreichische Nationalmannschaft die scheinbar übermächtigen Deutschen aus dem Turnier geschossen. Doch Salzburg fühlte sich anders an als Cordoba. Denn selten war ein deutsches Team einer österreichischen Mannschaft derartig unterlegen, wie es der BVB in den beiden Spielen diesen Achtelfinales war." weniger