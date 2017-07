Die größten Sensationen und Blamagen im Europapokal Die Glasgow Rangers verabschiedeten sich 2017 völlig überraschend schon in der 1. Qualifikationsrunde aus der Europa League. Einziger Trost: Die Rangers sind nicht das erste prominente Team, das gegen einen krassen Außenseiter aus dem Europapokal fliegt. Diese Mannschaften machten das "Kunststück" vor:

Die größten Sensationen und Blamagen im Europapokal 1980/81 Europapokal der Pokalsieger, 1. Runde FC Carl Zeiss Jena - AS Rom 4:0 (Hinspiel: 0:3) Hans Meyer kennen viele deutsche Fußballfans noch zu gut. Der langjährige Bundesligatrainer (u. a. Borussia Mönchengladbach und 1. FC Nürnberg) schaffte das größte „Fußballwunder“ seiner Karriere aber schon in jungen Jahren: In der Saison 1980/81 drehte er mit dem FC Carl Zeiss Jena einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel durch einen 4:0-Rückspielerfolg gegen den italienischen Top-Klub AS Rom und warf den haushohen Favoriten damit in der 1. Runde aus dem Europapokal der Pokalsieger.

Die größten Sensationen und Blamagen im Europapokal 1980/81 Uefa-Pokal, 2. Runde FC Barcelona - 1. FC Köln 0:4 (Hinspiel: 1:0) Der FC Barcelona schien in der Saison 1980/81 ähnlich wie heute unschlagbar für den 1. FC Köln, doch in dem Fall war er es nicht. In der 2. Runde des Uefa-Pokals gewannen die Katalanen mit 1:0 in Müngersdorf. Im Rückspiel gerieten die Rheinländer aus dem Nichts in einen beeindruckenden Torrausch und schlugen das Starensemble aus Barcelona mit 4:0. Die Anhänger der Spanier reagierten wütend, attackierten Trainer Rinus Michels sogar mit Feuerzeugen und herausgerissenen Sitzbänken.

Die größten Sensationen und Blamagen im Europapokal 1981/82 Uefa-Pokal, Viertelfinale 1.FC Kaiserslautern - Real Madrid 5:0 (Hinspiel: 1:3) Im Hinspiel lief alles wie erwartet: Real Madrid fertigte den 1. FC Kaiserslautern 3:1 ab und hatte beste Aussichten auf die Vorschlussrunde des Uefa-Pokals 1981/82. Die Rückkehrer Hans-Peter Briegel und Friedhelm Funkel sowie zwei Rote Karten für die Madrilenen sorgten in der ersten Halbzeit des Rückspiels aber für die überraschende Wende. Mit am Ende nur noch acht Akteuren ging Real vollkommen unter, verlor 0:5 in der Pfalz. Der „Betze“ bebte.

Die größten Sensationen und Blamagen im Europapokal 1991/92 Uefa-Pokal, 2. Runde FC Kopenhagen - FC Bayern München 6:2 (Rückspiel 0:1) Die Europapokalsaison 1991/92 blieb den Bayern-Fans lange in Erinnerung, zu erschreckend war das Gesehene. Der FC Kopenhagen führte die Münchner in der 2. Runde des Uefa-Pokals im eigenen Stadion mit 6:2 vor. Im Rückspiel genügte ein 1:0-Sieg dem FC Bayern nicht mehr zum Weiterkommen. Trainer Sören Lerby musste seinen Posten im März 1992 räumen. In 17 Partien binnen Monaten erreichte er einen Schnitt von 1,18 Punkten pro Spiel, bis heute Negativrekord aller FCB-Coaches.

Die größten Sensationen und Blamagen im Europapokal 2007/08 Uefa-Pokal, Halbfinale Zenit St. Petersburg - FC Bayern München 4:0 (Hinspiel 1:1) Die Saison 2006/07 geriet für den FC Bayern München zum Debakel, am Ende stand nur Platz vier in der Bundesliga. Experten rechneten daraufhin damit, dass der Klub sich nach verpasster Champions-League-Teilnahme wenigstens als „Trostpreis“ den Uefa-Cup holen würde. Aber nicht nur, dass Oliver Kahn und seinen Teamkollegen diese Mission misslang; das 0:4 im Halbfinal-Rückspiel bedeutete zudem eine deftige Schlappe für den Rekordmeister. Kahns internationale Karriere war dadurch beendet.

Die größten Sensationen und Blamagen im Europapokal 2011/12 Champions League, Gruppenphase FC Basel - Manchester United 2:1 2011/12 spielte Manchester United eine schwache Champions-League-Saison, die durch einen Tiefpunkt in Basel schon nach der Gruppenphase endete. Die Red Devils mussten am letzten Spieltag in der Schweiz gewinnen, um in der Königsklasse zu überwintern. Nach einer desaströsen Vorstellung und der verdienten 2:1-Niederlage war das frühe Ausscheiden allerdings besiegelt.

Die größten Sensationen und Blamagen im Europapokal 2012/13 Champions League, 2. Runde Qualifikation Red Bull Salzburg - F91 Düdelingen 4:3 (Hinspiel: 0:1) Eine Blamage musste Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz beim Rückspiel der Champions-League-Qualifikation 2012 mit ansehen. "Sein" RB Salzburg gewann zwar gegen den luxemburgischen Amateurverein F91 Düdelingen mit 4:3, das Ergebnis reichte jedoch nicht für das Weiterkommen. Im Hinspiel hatte es eine 0:1-Pleite gesetzt.

Die größten Sensationen und Blamagen im Europapokal 2014/15 Europa League, 3. Runde Qualifikation Asteras Tripolis - FSV Mainz 05 3:1 (Hinspiel 0:1) Ein bitteres Ausscheiden aus der Europa-League-Qualifikation wiederfuhr dem FSV Mainz 05 in der Saison 2014/15. Nachdem das Team des damaligen Trainers Kasper Hjulmand das Hinspiel in Mainz mit 1:0 gewonnen hatte, unterlagen die Mainzer jedoch beim griechischen Erstligisten Asteras Tripolis durch ein irreguläres Führungstor und einen weiteren Gegentreffer kurz vor Schluss.

Die größten Sensationen und Blamagen im Europapokal 2015/16 Champions League, Play-Off Malmö FF - Red Bull Salzburg 3:0 (Hinspiel 0:2) 2015 hatte RB Salzburg einmal mehr die Chance, in die Gruppenphase der Champions League einzuziehen. Aber wie in der Saison 2012/13 scheiterten die Salzburger in der 3. Runde der Qualifikation. Diesmal unterlagen sie Malmö FF mit 3:0 im Rückspiel, nachdem sie das Hinspiel noch mit 2:0 gewonnen hatten.