Schalke-Bezwinger Ajax Amsterdam hat sich eine hervorragende Ausgangsposition für den Final-Einzug in der Europa League verschafft. Gegen den früheren französischen Serien-Meister Olympique Lyon gewann Ajax am Mittwoch mit 4:1 (2:0). weniger

Schalke-Bezwinger Ajax Amsterdam hat sich eine hervorragende Ausgangsposition für den Final-Einzug in der Europa League verschafft. Gegen den früheren französischen Serien-Meister Olympique Lyon gewann Ajax am Mittwoch mit 4:1 (2:0).

​Das Rückspiel findet am 11. April in Lyon statt. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Donnerstag Manchester United und Celta Vigo gegenüber. Das Finale ist am 24. Mai in Stockholm.