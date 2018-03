Der spanische Topklub Atletico Madrid hat im Schongang als erster Verein das Viertelfinale der Europa League erreicht und seine Ambitionen auf den Titel untermauert.

Das Team von Trainer Diego Simeone gewann beim russischen Tabellenführer Lokomotive Moskau souverän 5:1 (1:1), das Hinspiel hatte der dreimalige Europapokalsieger bereits mit 3:0 für sich entschieden.

Bereits nach 16 Minuten brachte Angel Correa die Gäste mit 1:0 in Führung, Maciej Rybus (20.) glich wenig später für die Gastgeber aus, bei denen der ehemalige Schalker Jefferson Farfan in der Startformation stand. In der zweiten Halbzeit trafen Saul (47.), Fernando Torres (65./ Foulelfmeter, 70.), sowie der eingewechselte Antoine Griezmann (85.).

Die Auslosung für die Runde der letzten Acht findet am Freitag um 13.00 Uhr in Nyon statt.

(sid)