Der FC Arsenal darf mit den deutschen Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi weiter vom Titel in der Europa League träumen. Die Mannschaft des umstrittenen Teammanagers Arsene Wenger gewann 3:1 (1:1) gegen den AC Mailand und zog letztendlich souverän ins Viertelfinale ein.

Das Hinspiel hatten die Londoner 2:0 gewonnen. Der ehemalige Leverkusener Hakan Calhanoglu hatte Milan in der 35. Minute in Führung gebracht, ehe Danny Welbeck mit einem umstrittenen Foulelfmeter den Ausgleich erzielte (38.). Der ehemalige Gladbacher Granit Xhaka machte mit dem 2:1 (71.) alles klar. Welbeck traf kurz vor Schluss erneut.

Im Schongang erreichte Atletico Madrid das Viertelfinale der Europa League. Das Team von Trainer Diego Simeone gewann beim russischen Tabellenführer Lokomotive Moskau souverän 5:1 (1:1), das Hinspiel hatte der dreimalige Europapokalsieger bereits mit 3:0 für sich entschieden.

In Moskau brachte Angel Correa Atletico Madrid mit 1:0 in Führung (16.), Maciej Rybus (20.) glich wenig später für die Gastgeber aus, bei denen der ehemalige Schalker Jefferson Farfan in der Startformation stand. In der zweiten Halbzeit trafen Saul (47.), Fernando Torres (65./ Foulelfmeter, 70.) sowie der eingewechselte Antoine Griezmann (85.).

Marseille gewann nach dem 3:1-Hinspielerfolg auch das Rückspiel bei Athletic Bilbao 2:1 (1:0). Rom mit dem ehemaligen Dortmunder Ciro Immobile siegte 2:0 (1:0) bei Dynamo Kiew. Vor eigenem Publikum hatte es ein 2:2 gegeben. Olympique Lyon verlor nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel am Donnerstagabend gegen ZSKA Moskau überraschend 2:3 (0:1).

Sporting setzt sich nach Verlängerung durch

Erst in der Verlängerung setzte sich Sporting bei Viktoria Pilsen trotz einer 1:2 (0:2, 0:1)-Niederlage durch. Das Hinspiel hatte Lissabon mit 2:0 gewonnen. Der ehemalige Wolfsburger Bas Dost hatte das Weiterkommen der Portugiesen in der Nachspielzeit auf dem Fuß, doch er verschoss einen Foulelfmeter (90.+2). Rodrigo Battaglia erlöste dann die Gäste 105.+2.

Die Auslosung findet am Freitag um 13.00 Uhr in Nyon statt.

(sid)