Rund um das Spiel von Schalke 04 bei Paok Saloniki kommt es zu Ausschreitungen. Im Stadion gibt es Aufregung um zwei Banner der heimischen Fans.

Zu Beginn des Spiels entrollten die Paok-Fans ein riesiges Banner auf der Gegengeraden. "Es gibt nur ein Mazedonien und das ist hier", stand dort in etwas holprigem Englisch geschrieben. Seit der Unabhängigkeit der jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien im Jahr 1991 gibt es Streit mit Griechenland um die Nutzung des Namens Mazedonien. Was das alles mit Schalke zu tun hat? Die Schalker Ultras pflegen eine Fan-Freundschaft mit dem mazedonischen Verein Vardar Skopje.

Als Paok am 21. August 2013 im Champions-League-Qualifikationsspiel auf Schalke zu Gast war, stürmte die Polizei einen Fan-Block in der Nordkurve, weil Schalke-Fans sich geweigert hatten, eine mazedonische Flagge abzunehmen. Paok-Anhänger hatten sich provoziert gefühlt und gedroht, den Schalke-Fanbereich und den Platz zu stürmen. Die Situation geriet außer Kontrolle. Pfefferspray und Schlagstöcke kamen zum Einsatz. Die Bilanz: 89 Verletzte.

Nun also die Antwort der Paok-Fans, die noch mit einem weiteren politischen Banner provozierten. Hinter dem Tor hing ein Plakat mit den Worten "Fucking Nazi – get out of here" (verdammte Nazis – raus hier), auf dem eine Karikatur von Bundeskanzlerin Angela Merkel als Adolf Hitler abgedruckt war.

Anhängern mit mazedonischer Staatsangehörigkeit sollte "nur aufgrund ihrer Herkunft" der Zutritt zum Toumba-Stadion verwehrt werden, hatten Schalke-Fans vor dem Spiel geklagt. Auch das Tragen von Fanutensilien des mazedonischen Klubs Vardar Skopje sei untersagt. Die Fans der Königsblauen monieren, dass die befreundeten Skopje-Fans sie nicht wie sonst bei internationalen Spielen unterstützen könnten. Man sei "schockiert" über die Vorgehensweise von Paok, hieß es auf der Homepage der Ultras.

Nach dem Spiel gab es Schlägereien zwischen Anhängern von Schalke und Partizan Belgrad. Die Serben pflegen eine Fanfreundschaft mit den Anhängern von Paok und zogen in der Nacht zum Freitag vor ein Hotel mit Schalker Fans. Dort kam es zu Auseinandersetzungen, bei denen mindestens zwei Menschen verletzt wurden, wie griechische Medien am Freitag berichteten. Die Schlägereien endeten, als die Polizei eintraf.

Am Vortag hatten Schalker Anhänger entlang der Hafenpromenade randaliert. Dabei beschimpften sie nach Augenzeugenberichten unbeteiligte Menschen. Eine Gruppe von ihnen beschädigte ein Café.

Die Ausschreitungen hatten bereits in der Nacht zu Donnerstag begonnen. Einige Dutzend offenbar betrunkene Anhänger der Gelsenkirchener bewarfen die Sicherheitskräfte in der Nähe des Amüsierviertels Ladadika mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern. Die Polizei setzte Schlagstöcke ein. "Der Zwischenfall endete binnen wenigen Minuten", hieß es von der Polizei.

(areh/dpa)