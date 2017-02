Vermummte greifen Ajax-Fans in Hostel an

Europa-League-Spiel in Warschau

Schwarz vermummte Randalierer haben vor dem Europa-League-Spiel Legia Warschau gegen Ajax Amsterdam in Polen ein Hostel mit niederländischen Fußballfans angegriffen.

Niemand sei verletzt worden, als mehr als ein Dutzend Angreifer am späten Mittwochabend das Hostel und einen benachbarten Club mit Flaschen und Steinen bewarfen, meldete die Nachrichtenagentur PAP am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei. Polnische Medien zeigten Bilder des verwüsteten Clubs.

Polizeiangaben zufolge konnten die Randalierer unerkannt fliehen. Sie trugen demnach keine Legia-Embleme. Dennoch distanzierte sich der polnische Meister von dem Übergriff. "Legia verurteilt alle Arten von Gewalt und Vandalismus", schrieb Seweryn Dmowski, ein Legia-Sprecher bei Twitter und drohte den mutmaßlichen Tätern mit Stadionverbot. Die Polizei nahm Ermittlungen zu dem Vorfall auf.

Am Donnerstagabend spielt der Warschauer Club gegen Ajax in Warschau. Legia versicherte, mit polnischen Sicherheitsbehörden und Ajax-Vertretern für eines sicheres Spiel zu sorgen. Vergangenen November hatte Legia nach schweren Ausschreitungen seiner Fans vor leeren Tribünen in der Champions League gegen Real Madrid spielen und zudem 80.000 Euro Strafe zahlen müssen.

(dpa)