später lesen Schalke-Gegner Saloniki mit Nullnummer vor Europa-League-Hinspiel Teilen

Twittern





2017-02-12T18:35+0100 2017-02-12T18:34+0100

PAOK Saloniki hat sich vor dem Hinspiel in der Europa League gegen den FC Schalke 04 mit einem 0:0 zufrieden geben müssen. Das Unentschieden bei Skoda Xanthi war das erste Remis in der griechischen Fußball-Liga nach zuletzt fünf Siegen für Saloniki. In der Tabelle rangiert das Team auf Platz drei, drei Punkte vor Xanthi aber bereits 15 Zähler hinter Spitzenreiter Olympiakos Piräus. Am Donnerstag kommt es zum Hinspiel in der Zwischenrunde des Europacups gegen S04. Am Mittwoch der folgenden Woche steht das Rückspiel in Gelsenkirchen an.