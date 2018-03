Dem Deutschen Fußball-Bund bleibt eine teure Neuordnung seines Schiedsrichter-Wesens erspart. Der langjährige Drittliga-Referee und Bundesliga-Assistent Malte Dittrich ist am Donnerstag vor dem Landesarbeitsgericht Hessen erneut mit seiner Klage gegen den größten Sportfachverband der Welt gescheitert.

Eine Revision zum Bundesarbeitsgericht ließ die Kammer in Frankfurt am Main nicht zu. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Der 35-Jährige Dittrich versuchte seit 2015 auf dem Rechtsweg durchzusetzen, dass Schiedsrichter beim DFB als feste Angestellte und nicht als Selbstständige geführt werden und deshalb auch nicht wie in seinem Fall geschehen von einer Saison zur nächsten nicht mehr im Profibereich angesetzt werden können.

Das Landesarbeitsgericht entschied am Donnerstag aber wie schon das Arbeitsgericht Frankfurt 2016 in erster Instanz: Der geschlossene Vertrag zwischen dem DFB und einem Schiedsrichter in der Ersten, Zweiten und Dritten Liga sei "kein Arbeitsvertrag, sondern nur eine Rahmenvereinbarung". Und diese Vereinbarung sehe "keine Verpflichtung des Schiedsrichters vor, bestimmte Spiele zu übernehmen."

(sid)