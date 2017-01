später lesen Bundesliga Augsburg bangt um Einsatz eines Trios Teilen

Twittern





2017-01-26T13:20+0100 2017-01-26T13:20+0100

Bundesligist FC Augsburg bangt vor dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Live-Ticker) um den Einsatz eines Trios. Kapitän Paul Verhaegh sowie die Mittelfeldspieler Jonathan Schmid und Dominik Kohr sind an einem grippalen Infekt erkrankt. "Wir müssen abwarten, ob es für Samstag reicht", sagte Trainer Manuel Baum. Der Kader könne aber Ausfälle kompensieren: "Wir jammern nicht." Für das wegweisende Spiel beim direkten Tabellennachbarn, das auch ohne den gesperrten Konstantinos Stafylidis stattfindet, zählt für Baum nur ein Sieg. "Bei uns geht es ganz klar darum, am Wochenende drei Punkte zu holen. Egal, wer uns da gegenüber steht", sagte der Coach des Tabellen-13., der bei einer Niederlage bedrohlich nah an die Abstiegsregion rutschen könnte. "Ein einzelnes Spiel, egal wie es ausgeht, kann man nicht als Entscheidung für eine ganze Saison heranziehen", meinte Baum gleichwohl.