FC Augsburg: Baier wieder im Training, Leitner im Kader

2017-02-08T13:36+0100 2017-02-08T13:37+0100

Bundesligist FC Augsburg kann am Freitag (20.30 Uhr/Live-Ticker) im Punktspiel beim FSV Mainz 05 wieder auf Mittelfeldchef Daniel Baier zurückgreifen. Der 32-Jährige befinde sich nach Achillessehnen-Problemen "wieder voll im Training", sagte Trainer Manuel Baum am Mittwoch. Es seien somit "alle an Bord". In Mainz steht Neuzugang Moritz Leitner vor seiner Rückkehr beim FCA. Der 24-Jährige war kurz vor Transferschluss von Lazio Rom verpflichtet worden, hatte am vergangenen Sonntag beim 3:2-Ligasieg gegen Werder Bremen aber noch im Kader gefehlt. "Wir könnten ihn von Anfang an bringen, was seine Fitness betrifft. Er ist wahrscheinlich im Kader", kündigte Baum nun an. Leitner hatte 2011 schon einmal für Augsburg gespielt. Bei den Mainzern wollen die Augsburger ihren Aufwärtstrend nach zuletzt zwei Siegen bestätigen. Es sei aber "noch nicht alles toll, wir haben schon noch Entwicklungsfelder, die wir angehen wollen", sagte Baum, der im Dezember die Nachfolge von Dirk Schuster angetreten hatte. Allerdings sei der FCA "auf dem richtigen Weg. So wollen wir weitermachen", betonte Kapitän Paul Verhaegh. Man sehe, "dass wir mittlerweile wieder anders auftreten".