Bundesliga: Baum darf auf Traineramt in Augsburg hoffen

Der FC Augsburg lässt die Trainerfrage noch offen – Interimstrainer Manuel Baum scheint jedoch eine gute Chance zu haben, beim Fußball-Bundesligisten zum Chef aufzusteigen. "Wir werden das in aller Ruhe angehen und eine Entscheidung treffen. In den nächsten Tagen. Es gibt aber keine Deadline bis Weihnachten", sagte Sportdirektor Stefan Reuter nach dem 1:1 (1:0) bei Borussia Dortmund am Dienstagabend. Für Baum (37) war es das zweite Spiel als Interimstrainer nach der überraschenden Entlassung von Dirk Schuster, er holte vier Punkte. "Vier Punkte sind super. Ich sehe das aber nicht als Bewerbung", sagte er: "Was jetzt kommt, das sehen wir dann. Wir werden reden." Reuter lobte ausdrücklich den neuen Schwung unter dem Nachwuchstrainer. "Eine sehr gute Ordnung, mutiges und geschlossenes Umschalten" nannte er als wichtigste Verbesserungen nach der Trennung von Schuster.