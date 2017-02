später lesen FC Augsburg 11.000 Euro Strafe für das Zünden von Pyrotechnik Teilen

Twittern





2017-02-01T18:05+0100 2017-02-01T18:05+0100

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss 11.000 Euro Strafe zahlen. Wie der Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte, wurde der FCA wegen zwei Fällen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 11.000 Euro belegt. Während des Spiels im DFB-Pokal beim FV Ravensburg am 19. August 2016 sowie in der Bundesligapartie beim FC Ingolstadt am 5. November 2016 wurde im Augsburger Zuschauerblock jeweils Pyrotechnik gezündet.