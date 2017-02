später lesen Vor Spiel in Darmstadt FC Augsburg beklagt angeschlagene Spieler 2017-02-22T10:59+0100 2017-02-22T10:59+0100

Der FC Augsburg beklagt im Abstiegskampf der Bundesliga vor dem wichtigen Spiel beim Tabellenletzten Darmstadt 98 mehrere angeschlagene Akteure. Angreifer Raul Bobadilla, Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw und Mittelfeldmann Jonathan Schmid fehlten in dieser Woche bislang im Training des Tabellen-13., der vor dem 22. Spieltag noch ein Polster von fünf Punkten auf die Abstiegszone besitzt. Bei Bobadilla äußerte sich Trainer Manuel Baum zuversichtlich, dass der 29 Jahre alte Offensivspieler bis zum Samstag wieder einsatzfähig sein wird. Die Knie- und Rückenprobleme seien "nicht so schlimm". Bei Gouweleeuw (Rückenprobleme) und Schmid (muskuläre Probleme) seien die Einsatzchancen für die Partie in Darmstadt noch nicht einzuschätzen, berichtete Baum. Vor der Rückkehr ins FCA-Team steht Jan Moravek. Der Mittelfeldspieler habe eine Muskelverletzung auskuriert, könne wieder voll mit der Mannschaft trainieren und sei daher einsatzbereit.