Trainingslager FC Augsburg testet gegen Alkmaar und Hannover 96

Der FC Augsburg wird während seines Trainingslagers in Spanien zwei Testspiele bestreiten. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, sind während des Aufenthaltes in Marbella Partien gegen den AZ Alkmaar aus den Niederlanden (7. Januar) und den Zweitligisten Hannover 96 (12. Januar) geplant. Spielorte und Anstoßzeiten seien noch offen. Der neue Cheftrainer Manuel Baum nimmt am Dienstag (13.00 Uhr) mit den FCA-Profis die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auf. Im ersten Spiel nach der Winterpause empfängt der FCA am 21. Januar den Tabellenfünften 1899 Hoffenheim.