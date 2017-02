später lesen Bundesliga FC Augsburg verlängert mit Max und Stafylidis 2017-02-23T14:16+0100 2017-02-23T14:16+0100

Der FC Augsburg hat die Verträge mit den Profis Philipp Max und Konstantinos Stafylidis per Option verlängert. Das neue Arbeitspapier von Olympia-Teilnehmer Max gilt jetzt bis 2020. Das des ebenfalls 23 Jahre alten Griechen Stafylidis endet 2019. Beide Profis sind auf der linken Außenverteidigerposition Konkurrenten. "Es ist unser Ziel, junge Spieler mit viel Potenzial in Augsburg zu halten. Daher haben wir mit den Optionen die Weichen für einen langfristigen Verbleib der Spieler gelegt", äußerte Manager Stefan Reuter in einer Vereinsmitteilung zu den Vertragsverlängerungen. Im Auswärtsspiel am Samstag beim Tabellenletzten Darmstadt 98 wollen die Augsburger mit einem Erfolg ihr kleines Punktepolster auf die Abstiegszone verteidigen. Ungewiss ist, ob die angeschlagenen Jonathan Schmid (muskuläre Probleme), Daniel Baier (Achillessehne) und Jeffrey Gouweleeuw (Rückenprobleme) eingesetzt werden können. Der zuletzt angeschlagene Angreifer Raul Bobadilla konnte am Donnerstag wieder trainieren und steht Trainer Manuel Baum zur Verfügung.