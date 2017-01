später lesen Ohne Finnbogason und Caiuby FCA ist ins Trainingslager aufgebrochen Teilen

Twittern





2017-01-04T11:48+0100 2017-01-04T11:48+0100

Ohne die noch verletzten Stürmer Alfred Finnbogason (Schambeinentzündung) und Caiuby (Knorpelverletzung im Knie) hat Fußball-Bundesligist FC Augsburg die Reise ins Trainingslager nach Marbella angetreten. Als einziger echter Angreifer war Raul Bobadilla nach überstandener Sehnenentzündung in der Wade mit an Bord. Die Schwaben werden bis zum 13. Januar in Südspanien bleiben und Testspiele gegen AZ Alkmaar (Samstag/15.00 Uhr) und Hannover 96 (12. Januar/16.00 Uhr) absolvieren. Ebenfalls im Trainingslager dabei ist Innenverteidiger Jan-Ingwer Callsen-Bracker nach über einjähriger Verletzungspause wegen eines Knöchelbruchs. "Ich bin wieder fit, trainiere aber nur individuell", sagte er der Bild-Zeitung.