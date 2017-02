später lesen "Das Urteil ist nicht akzeptabel" Ingolstadt wehrt sich gegen Leckie-Sperre FOTO: afp FOTO: afp 2017-02-24T16:14+0100 2017-02-24T16:14+0100

Der FC Ingolstadt geht gegen die Sperre von Stürmer Mathew Leckie in Berufung. "Das Urteil ist für uns nicht akzeptabel. Wir haben nach kurzer, interner Beratung beschlossen, in Berufung zu gehen", erklärte am Freitag der Geschäftsführer für Sport und Kommunikation, Harald Gärtner.