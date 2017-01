später lesen Verletzter Angreifer FC Ingolstadt gibt Entwarnung bei Leckie Teilen

Der FC Ingolstadt muss keinen längerfristigen Ausfall von Angreifer Mathew Leckie in der Bundesliga befürchten. Der Nationalspieler aus Australien habe am Samstag beim 3:1 gegen den Hamburger SV lediglich eine starke Prellung am linken Wadenbein erlitten, wie der FCI nach dem Spiel mitteilte. Leckie könnte dem Tabellen-16. schon am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Berlin gegen Hertha BSC wieder zur Verfügung stehen. "Mathew ist ein Schlüsselspieler für uns", sagte Trainer Maik Walpurgis über die Bedeutung von Leckie. Der Angreifer musste zum Rückrundenstart nach einem Schlag auf das linke Bein kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden.