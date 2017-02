später lesen 2. Bundesliga FC Ingolstadt rund zwei Wochen ohne Angreifer Lex Teilen

Twittern





2017-02-14T15:17+0100 2017-02-14T15:17+0100

Der FC Ingolstadt muss rund zwei Wochen auf Angreifer Stefan Lex verzichten. Wie der abstiegsbedrohte Bundesligist am Dienstag mitteilte, erlitt der 27-Jährige einen Teilriss des Innenbandes im Knie. Damit fehlt Lex den Schanzern am Samstag bei Eintracht Frankfurt und dürfte auch am 26. Februar gegen Borussia Mönchengladbach nicht einsatzfähig sein.