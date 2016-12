später lesen Bundesliga FC Ingolstadt verleiht Verteidiger Wahl nach Heidenheim Teilen

Der FC Ingolstadt verleiht Abwehrspieler Hauke Wahl bis zum Saisonende an den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Dies teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Die Schanzer hatten Wahl erst im Sommer vom Zweitliga-Absteiger SC Paderborn geholt und mit einem Vertrag bis Sommer 2019 ausgestattet. Der 22-Jährige konnte sich bei den Ingolstädtern aber nicht durchsetzen und blieb ohne Einsatz in der Bundesliga. "Hauke hat beim 1. FC Heidenheim die Möglichkeit, Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Das wird ihm gut tun, und wir freuen uns darauf, ihn im Sommer dann wieder umso stärker in unseren Reihen begrüßen zu dürfen", erklärte FCI-Sportdirektor Thomas Linke, der einen neuen Innenverteidiger holen will.