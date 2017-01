später lesen Bundesliga Roger verlässt FC Ingolstadt nach dieser Saison Teilen

Bundesligist FC Ingolstadt wird im Sommer einen seiner wichtigsten Spieler verlieren. Defensivprofi Roger kehrt nach acht Jahren in Deutschland und davon fünf Spielzeiten bei den Oberbayern zurück in seine Heimat Brasilien, wie er dem "Donaukurier" (Mittwoch) sagte. "Die Entscheidung fiel mir schwer", erzählte der 31-Jährige. "Es ist allen voran eine Entscheidung für die Familie, die meine Frau und ich getroffen haben." Als Abräumer vor der Abwehrkette im defensiven Mittelfeld und jüngst sogar als Innenverteidiger war und ist Roger einer der zentralen FCI-Akteure. Bislang stand Roger de Oliveira Bernardo, wie der Profi mit vollem Namen heißt, 45 Mal in der Bundesliga und 151 Mal in der 2. Liga auf dem Feld. Vor seinem Wechsel nach Ingolstadt im Sommer 2012 spielte er für Energie Cottbus.