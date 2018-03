25. Spieltag: Zahlen und Fakten Die Zahlen und Fakten zum 25. Bundesliga-Spieltag 17/18.

25. Spieltag: Zahlen und Fakten TORE: In den Partien des 25. Spieltages fielen bisher 13 Tore - dies entspricht einem Schnitt von 1,86 Treffern. Kein Spieler traf doppelt. Robert Lewandowski von Bayern München führt die Torjägerliste mit 20 Treffern vor dem mittlerweile zum FC Arsenal gewechselten Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (13) an. Auf Platz drei folgt Nils Petersen vom SC Freiburg mit zwölf Treffern.

25. Spieltag: Zahlen und Fakten ZUSCHAUER: Zu den Begegnungen des 25. Spieltags strömten bislang insgesamt 303.040 Zuschauer in die Stadien - im Schnitt 43.291. Ausverkauft war lediglich die Arena in Leipzig (42.558 gegen Dortmund). Die Gesamtzuschauerzahl in dieser Saison beträgt 9.866.955 (Schnitt: 44.246).

25. Spieltag: Zahlen und Fakten PLATZVERWEISE: In den Partien des 25. Spieltags wurden bisher zwei Spieler des Feldes verwiesen. William vom VfL Wolfsburg sah in der Partie gegen Bayer Leverkusen wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Das gleiche Schicksal ereilte auch Leon Balogun vom FSV Mainz 05 im Gastspiel beim HSV. In der laufenden Saison gab es damit 29 Platzverweise (15 Rote Karten/14 Gelb-Rote Karten). In der vergangenen Spielzeit wurden 56 Spieler vorzeitig zum Duschen geschickt (28 Rote Karten/28 Gelb-Rote Karten).

25. Spieltag: Zahlen und Fakten ELFMETER: In den ersten sieben Partien des 25. Spieltags wurden zwei Strafstöße verhängt. Lucas Alario von Bayer Leverkusen traf in Wolfsburg per Foulelfmeter. Hamburgs Filip Kostic zeigte im Duell mit dem Mainzer Keeper Florian Müller Nerven und vergab. Insgesamt wurden in dieser Saison 73 Elfmeter verhängt: Im Duell Schütze gegen Torwart steht es nunmehr 56:17. In der Spielzeit 2016/2017 gab es 98 Elfmeter. Davon wurden 71 verwandelt und 27 verschossen.

25. Spieltag: Zahlen und Fakten EIGENTORE: Am 25. Spieltag traf ein Spieler ins eigene Netz. Niklas Moisander von Werder Bremen unterlief am Freitag in Gladbach ein Fauxpas. In dieser Saison wurden bisher 13 Eigentore erzielt - in der vergangenen Spielzeit waren es insgesamt 17.

25. Spieltag: Zahlen und Fakten TORGARANT: Marco Reus erzielte in Leipzig den 1:1-Ausgleich. Damit hat der Nationalspieler gegen alle 18 aktuellen Bundesliga-Vereine getroffen. Insgesamt gelangen dem Offensivspieler in der Bundesliga 95 Treffer. 59 Mal traf er für seinen aktuellen Arbeitgeber ins Schwarze, 36 Tore gelangen ihm für Mönchengladbach.

25. Spieltag: Zahlen und Fakten TRAUMDEBÜT: Der Mainzer Keeper Florian Müller feierte gegen den Hamburger SV sein Bundesligadebüt. Bei seiner Premiere parierte der U20-Nationaltorhüter gleich einen Elfmeter von Filip Kostic parieren. Er ist damit der erste Torhüter seit August 2015, der bei seinem Debüt einen Elfmeter hielt.

25. Spieltag: Zahlen und Fakten JUBILÄUM: Bayer Leverkusens Stefan Kießling absolvierte am Samstag in Wolfsburg sein insgesamt 400. Bundesliga-Spiel. 59-mal lief der frühere Nationalspieler in der Frühphase seiner Karriere für den 1. FC Nürnberg auf, die restlichen 341 Einsätze bestritt der 34-Jährige für die Werkself. Kießling zieht damit nach Einsätzen mit dem früheren Weltmeister Thomas Häßler (400 Spiele für Köln, Karlsruhe, Dortmund, 1860 München) und Klaus Zaczyk (400 Spiele für Karlsruhe, Nürnberg, Hamburg) gleich. Im Ranking der Rekordspieler der Bundesliga belegt er den geteilten 64. Rang. Mit 144 Treffern rangiert der Stürmer zudem auf dem 17. Platz der "ewigen" Torjägerliste der Bundesliga.

25. Spieltag: Zahlen und Fakten JUBILÄUM II: Dortmunds Andre Schürrle absolvierte in Leipzig sein 200. Bundesliga-Spiel. Der Nationalspieler lief insgesamt 66-mal für Mainz, 65-mal für Bayer Leverkusen, 43-mal für Wolfsburg sowie 26-mal für seinen aktuellen Arbeitgeber auf. Der 27 Jahre alte Linksaußen erzielte in seiner Karriere bisher 51 Treffer in der Bundesliga.

25. Spieltag: Zahlen und Fakten SERIEN: Borussia Mönchengladbach blieb nach dem 2:2 auch im fünften Duell mit Werder Bremen ungeschlagen, feierte zuvor vier Siege. Im Borussia-Park ist der VfL seit fünf Spielen ungeschlagen. Schalke 04 gewann das zehnte Heimspiel in Serie gegen Hertha BSC - Vereinsrekord gegen einen Kontrahenten in der Bundesliga. Der Hamburger SV ist seit zwölf Runden in der Bundesliga sieglos (sieben Niederlagen, fünf Remis).

25. Spieltag: Zahlen und Fakten SERIEN II: Der VfL Wolfsburg wartet nach der 1:2-Niederlage gegen Leverkusen seit drei Monaten auf einen Sieg vor eigenem Publikum - zuletzt siegten die Niedersachsen Anfang Dezember 3:0 gegen Mönchengladbach. Leverkusen blieb auch im zehnten Auswärtsspiel in Folge ungeschlagen (sechs Siege, vier Remis) und verlor keines der letzten fünf Duelle mit den Wölfen (drei Siege, zwei Remis). Hannover 96 wartet nach dem 0:1 in Frankfurt seit acht Bundesliga-Gastspielen auf einen Sieg (drei Remis, fünf Niederlagen). Zuletzt gewannen die 96er am 9. Spieltag in Augsburg (2:1). Die Hessen feierten den vierten Sieg in Serie gegen die Niedersachsen. Borussia Dortmund bleibt nach dem 1:1 in Leipzig auch im zehnten Bundesligaspiel unter Peter Stöger ungeschlagen (fünf Siege, fünf Remis).

25. Spieltag: Zahlen und Fakten 32: Julian Nagelsmann feierte seinen 32. Bundesliga-Sieg und stellte damit den TSG-Rekord von Ralf Rangnick ein.

25. Spieltag: Zahlen und Fakten 25: In den letzten 25 Bundesliga-Spielen erzielte keine Mannschaft in einer Partie mehr als zwei Tore. Zuletzt gelang das Bremen am 22. Spieltag gegen Wolfsburg (3:1).

25. Spieltag: Zahlen und Fakten 18: Der HSV hat nach 25 Spieltagen nur 18 Punkte auf dem Konto und weist zu diesem Zeitpunkt die schlechteste Bilanz seiner Bundesliga-Historie auf. Mit dieser Zwischenbilanz hat noch nie eine Mannschaft den Klassenerhalt geschafft.

25. Spieltag: Zahlen und Fakten 13: In der Rückrunde verspielte RB Leipzig schon 13 Punkte nach Führungen.

25. Spieltag: Zahlen und Fakten 12: Bruno Labbadia gewann als Bundesliga-Coach noch nie gegen seinen früheren Arbeitgeber Bayer Leverkusen (vier Remis und acht Niederlagen).

25. Spieltag: Zahlen und Fakten 10: Dortmund ist auch nach 10 Bundesliga-Spielen unter Peter Stöger ungeschlagen (5 Siege, 5 Unentschieden).

25. Spieltag: Zahlen und Fakten 6: Bernd Hollerbach ist der erste HSV-Trainer, der keins seiner ersten sechs Pflichtspiele gewann.

25. Spieltag: Zahlen und Fakten 3: Schalke 04 gewann erstmals in dieser Bundesliga-Saison und damit erstmals unter Domenico Tedesco drei Bundesliga-Spiele in Folge.