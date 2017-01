später lesen FC Schalke 04 Baba und Tekpetey in Ghanas Kader für Afrika Cup Teilen

Die Schalker Abdul Rahman Baba und Bernard Tekpetey stehen im vorläufigen Kader von Ghanas Nationalmannschaft für den Afrika Cup 2017. Der israelische Trainer Avram Grant berief am Montag Defensivspieler Rahman und Offensivspezialist Tekpetey in sein vorerst 26 Spieler umfassendes Aufgebot. Der viermalige Afrika-Meister trifft in der Gruppe D auf Mali, Uganda und den siebenmaligen Titelträger Ägypten. Der Afrika-Cup findet vom 14. Januar bis 5. Februar in Gabun statt.