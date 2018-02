Der in die Kritik geratene Nabil Bentaleb hat im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen in den Schlussminuten per Elfmeter den Sieg für den FC Schalke 04 perfekt gemacht.

