Das Europa-League-Rückspiel des FC Schalke 04 gegen PAOK Saloniki ist um einen Tag vorverlegt worden. Statt am Donnerstag (23. Februar) wird die zweite Zwischenrundenpartie gegen die Griechen nun am Mittwoch, den 22. Februar, ausgetragen.

Anstoß in der Veltins-Arena ist bereits um 18 Uhr. Das Hinspiel steigt am 16. Februar in Thessaloniki.

Grund für die Verschiebung ist laut Mitteilung des Fußball-Bundesligisten vom Mittwoch "die besondere Situation in Nordrhein-Westfalen" am ursprünglichen Spieltermin. Denn an diesem Tag ist "Weiberfastnacht" - und da werden die Sicherheitskräfte an anderen Stellen, vor allem in den Karnevalshochburgen, gebraucht.

Da das Duell mit PAOK besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordere, habe sich der Verein gemeinsam mit der Polizei und der Europäischen Fußball-Union Uefa auf eine Verlegung verständigt. "Die Uefa hat aufgrund der besonderen Situation sehr gut und flexibel reagiert", sagte Schalkes Vorstandsmitglied Peter Peters.

(dpa)