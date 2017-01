später lesen FC Schalke 04 Baba erleidet Meniskusquetschung beim Afrika-Cup und reist ab Teilen

Der ghanaische Außenverteidiger Abdul Rahman Baba vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist verletzungsbedingt vom Afrika-Cup in Gabun abgereist. Wie die Schalker am Mittwoch mitteilten, zog sich der 22-Jährige am Dienstag beim 1:0-Sieg gegen Uganda eine Meniskusquetschung zu. Baba befindet sich bereits zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg nach Gelsenkirchen. Der Linksverteidiger war in der 39. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden.