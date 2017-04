Gestik und Mimik von Peter Gagelmann ließen keinen Zweifel zu. Der Schiedsrichter-Experte war in höchstem Maße empört. Gagelmann verkündete sodann bei Sky, Schalke-Maskottchen Erwin habe mit seiner Aktion den Unparteiischen Felix Zwayer "vorgeführt". Deshalb müsse "ein Sonderbericht" angefertigt werden. Gagelmann lag mit seiner Einschätzung aber völlig daneben.

Erwin hatte sich doch tatsächlich zu dem Scherz hinreißen lassen, Zwayer die Rote Karte vors Gesicht zu halten. Übrigens war es die Karte, die Zwayer zuvor auf dem Platz verloren hatte. Solche Szenen füllten in den 1990er Jahren noch ganze Jahresrückblicke. Es wurde gelacht, es wurde als Salz in der Suppe Bundesliga angesehen, es wurde weitergemacht. Heute – so die Meinung der paranoiden Hüter der Gesetze – ist kein Platz mehr für solch Spontaneität im glattgebügelten Geschäft. Überall wittern sie Gefahren, die bei Nichtahndung in Zukunft bestimmt zu einer Eskalation führen werden. Oder noch schlimmer: Die dem von Verbänden minutiös durchgetakteten Spielfilm Profifußball einen unerwarteten Dreh geben. Bitte bloß keine Überraschungen. Emotionen bitte nur auf Knopfdruck und an der richtigen Stelle.

Dass man über die Aktion von Erwin überhaupt diskutieren muss, ist ein Armutszeugnis für eine Liga, die sich selbst als Unterhaltungsindustrie versteht. Umso schöner, dass der nicht immer für Lockerheit bekannte Zwayer den Überblick behielt, die Szene im Anschluss nicht überbewertete und den von Gagelmann geforderten Sonderbericht nicht anfertigte. Das gibt zumindest ein bisschen Hoffnung für weniger übertriebene Ernsthaftigkeit im Showgeschäft Bundesliga.

(erer)