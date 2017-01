Schalke muss den Traum von Europa vorerst begraben. Bei der schwachen 0:1 Niederlage gegen Eintracht Frankfurt offenbarte das Team die fehlenden Kreativität in der Offensive. Die Fans pfiffen die Mannschaft aus, Kapitän Benedikt Höwedes warnt. Auf Schalke brennt der Baum. Von Sebastian Esch, Gelsenkirchen

Selbst bei den treuen Fans aus der Schalker Nordkurve war die Geduld aufgebraucht. Nach dem 0:1 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt bedachten sie ihre Mannschaft mit einem gellenden Pfeifkonzert. Der obligatorische Gang im Anschluss an die Partie vor den königsblauen Anhang bereiteten den Profis deshalb sichtliches Unbehagen. "Das tut weh, wenn man so ausgepfiffen wird und in die entsetzten Gesichter schauen muss", gestand Mittelfeldspieler Leon Goretzka.

Die Enttäuschung über den missratenen Start in die Rückrunde war allgegenwärtig. Langsam aber sicher dämmert es allen Beteiligten, dass der Revierklub erstmals seit 2009 wohl nicht in einem internationalen Wettbewerb vertreten sein wird. "Wir haben heute eine riesige Chance vergeigt", klagte Manager Christian Heidel.

Statt den Rückstand auf den möglichen Mitbewerber um einen europäischen Startplatz auf fünf Punkte zu verkürzen, wuchs er auf elf Zähler an. Weltmeister Benedikt Höwedes fand deutliche Worte: "Wir sind vollkommen hinter den Erwartungen zurück und befinden uns in einer bedrohlichen Situation."

Nach fast 95 Minuten ist Schluss. Der Schiedsrichter pfeift ab. Die Spieler gehen mit geknickten Köpfen in die Katakomben der Arena. Ein gellendes Pfeifkonzert begleitete sie dabei. So sah es am Freitagabend nach der Heimniederlage von Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt aus.

Während Eintracht Frankfurt dem Ziel Europa immer näher kommt, sind die internationalen Plätze für die Königsblauen erst einmal außer Reichweite. Auf Platz sechs sind es aktuell neun Punkte, mit einem Spiel weniger. Es wäre erst das zweite Mal seit 2001, dass die Knappen nicht in Europa vertreten sind.

Das liegt besonders an der einfallslosen Schalker Offensive. Diese zeigte in der Partie gegen Frankfurt eklatante Schwächen. Bis auf Winter-Zugang Guido Burgstaller wurde es selten gefährlich. Ideenlos und ohne Konzept versuchte die Mannschaft die Eintracht mit hohen Bällen zu überwinden – vergebens. "Wir hatten uns sehr viel vorgenommen, konnten es aber nicht umsetzen. Frankfurt hat gut gegen uns verteidigt. Wir haben keine gute Leistung gezeigt", gab auch Weinzierl nach dem Spiel zu. Die Pfiffe der Fans nach dem Spiel kann er verstehen. "Wir sind von unserem Spiel enttäuscht, da sind es die Fans natürlich auch."

Matchwinner Alex Meier sah das ähnlich. "Das heute war kein schönes Spiel, der Ball war fast nur in der Luft. Aber solche Spiele musst du gewinnen. Wir haben nur eine richtige Chance von Schalke zugelassen. Es war ein Kampfspiel, und das es heute mit dem Sieg geklappt hat, ist umso schöner."

Ein denkbar schlechter Zeitpunkt für ein Tief der Schalke. Denn für die Königsblauen geht es in den kommenden Wochen in die entscheidende Phase der Saison. In dem von englischen Wochen übersäten Februar warten auf die Knappen sieben schwere Partie. Zunächst geht es am kommenden Samstag zum Rekordmeister nach München. Den letzten Schalker-Sieg in der Allianz Arena gab es im DFB-Pokal 2011, und mit der Verfassung von Freitag dürfte sich daran nichts ändern. Dazu kommen unter den Wochen das DFB-Pokalspiel bei Sandhausen, ein Team das auswärts sehr unangenehm zu spielen ist, was am Freitag auch Fortuna Düsseldorf bei der 0:3 Niederlage in Sandhausen merken musste, sowie die zwei Europa-League-Aufeinandertreffen mit PAOK Saloniki. Alles andere als ein Schalker weiterkommen gegen die Mannschaft aus Griechenland wäre ein Desaster.

An den restlichen Wochenenden im Februar warten mit Köln, Berlin und Hoffenheim direkte Konkurrenten um die internationalen Plätze. Gegen alle drei Teams haben die Knappen in der Hinrunde eine Niederlage kassiert. Findet Schalke in der Offensive nicht die nötige Kreativität, ist spätestens nach dem Monat Februar der Traum von Europa, wirklich nur noch ein Traum.