Christian Heidel lachte höhnisch. "Wenn Erwin vom DFB vorgeladen wird, wird er im Kostüm kommen. Davon können sie ausgehen", sagte der Schalker Sportvorstand. Das Schalker Maskottchen Erwin hatte sich nach Ende des 150. Pflichtspiel-Revierderbys in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund (1:1) einen Scherz erlaubt. Der Knapp fand die Rote Karte von Schiedsrichter Felix Zwayer auf dem Rasen und hielt sie dem Referee anschließend als Geste für eine schlechte Leistung vors Gesicht.

Schiedsrichter-Experte Peter Gagelmann forderte daraufhin bei Sky einen Sonderbericht. Allerdings teilte Schalke am Abend mit, dass es keinen Sonderbericht geben wird. "Mal sollte die Kirche im Dorf lassen. Erwin hat niemanden verletzt. Es ist nichts passiert. Man muss doch nicht zum lachen in den Keller gehen", bekundete Heidel bereits direkt nach dem Spiel.

Die ganze Aufregung um Zwayer hatte seinen Ursprung in der Nachspielzeit der Partie. Dem Dortmunder Marc Bartra sprang der Ball im Strafraum an die Hand. Jeder mit blau-weißer Kleidung in der mit 62.271 Zuschauern gefüllten Arena schrie auf, forderte Elfmeter. Zwayer ließ aber weiterlaufen. Für Heidel eine klare Fehlentscheidung: "Mir ist zumindest noch keiner über den Weg gelaufen, der gesagt hat, es war kein Elfmeter", sagte der 53-Jährige. Heidel war also wohl nicht Roman Bürki begegnet. Der Dortmunder Keeper hatte nämlich eine gänzlich andere Wahrnehmung der Situation. "Das war ganz klar kein Elfmeter. Entscheidend ist die Absicht. Und das war keine Absicht", sagte Bürki. Sky-Experte Gagelmann hielt die Szene allerdings auch für elfmeterreif, nahm Zwayer allerdings in Schutz, der die Situation "nicht richtig sehen konnte".

Markus Weinzierl hatte sich nach der Szene derart echauffiert, dass Zwayer den Schalker Trainer für die letzten Minuten auf die Tribüne strafversetze. Mit etwas abgekühltem Kopf wollte Weinzierl dann nicht zusätzlich Öl ins Feuer gießen. "Mir hat Dieter Hecking richtig imponiert, als er vor zwei Wochen zu dem Handelfmeter nichts gesagt hat. Deshalb will ich mich auch nicht dazu äußern. Aber ich habe eine klare Meinung", sagte Weinzierl.

Gladbachs Trainer Hecking hatte beim Europa-League-Aus gegen Schalke vor wenigen Wochen die Schuld nicht beim Schiedsrichter gesucht, der den Gelsenkirchenern einen sehr zweifelhaften Handelfmeter zugesprochen hatte. BVB-Coach Thomas Tuchel verordnete sich keinen Maulkorb und sagte zur Szene mit Bartra: "Wir haben am Ende ein bisschen Glück gebraucht, dass der Schiedsrichter das Handspiel nicht pfeift – was er nicht muss, was er aber kann."

Unter der Woche hatte Zwayer noch die Hilfe des Videoschiedsrichters beim Test-Länderspiel Spaniens gegen Frankreich. Dreimal bemühte Zwayer in entscheidenden Situationen die neue Hilfstechnik. Statt vermeintlich 1:1 endete die Partie so 2:0 für Spanien. In der Bundesliga wird der Videobeweis zur kommenden Saison eingeführt. "Ich glaube, diese Szene hätte mit Videobeweis zum Elfmeter geführt", sagte Heidel: "So müssen wir uns ärgern, dass wir nicht gewonnen haben."

(erer)