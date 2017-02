später lesen Brisantes Europa-League-Duell Schalke-Ultras werfen PAOK Saloniki Rassismus vor FOTO: dpa, Friso Gentsch Teilen

2017-02-14

Brisant wird es in jedem Fall, wenn Schalke und PAOK Saloniki sich am Donnerstag in der Europa League gegenüberstehen. Obendrein werfen Schalker Ultras dem griechischen Klub nun Rassismus vor: befreundete Fans aus Mazedonien dürften nicht ins Stadion.