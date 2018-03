später lesen Schalke 04 Leon Goretzka zurück im Mannschaftstraining 2018-03-06T14:22+0100 2018-03-06T14:22+0100

Der FC Schalke 04 kann im kommenden Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) beim FSV Mainz 05 womöglich wieder auf Leon Goretzka zurückgreifen. Der 23 Jahre alte Fußball-Nationalspieler kehrte am Dienstag ins Mannschaftstraining des Tabellenzweiten zurück. Beim 1:0 gegen Hertha BSC am vergangenen Samstag hatte Goretzka wegen einer Fußverletzung nicht im Kader gestanden. Auch Abwehrspieler Thilo Kehrer (nach Infekt) und Cedric Teuchert (Knieprobleme) konnten wieder an der Übungseinheit teilnehmen.