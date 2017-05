später lesen Diagnose am Dienstag Schalke bangt um Schöpf 2017-05-01T13:22+0200 2017-05-01T13:22+0200

Der FC Schalke 04 bangt für das Saisonfinale in der Bundesliga um Mittelfeldmann Alessandro Schöpf. Der österreichische Nationalspieler verletzte sich am Freitagabend beim 4:1-Erfolg bei Bayer Leverkusen am rechten Knie. Laut Medienberichten bestehe der Verdacht einer Kreuzbandverletzung. Der Verein teilte unterdessen am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter mit, ein Befund werde erst am Dienstag erwartet. Es seien zunächst noch weitere Untersuchungen notwendig. Beim Auswärtssieg in Leverkusen erzielte Schöpf ein Tor und bereitete zudem Treffer von Guido Burgstaller und Benedikt Höwedes vor.