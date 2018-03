später lesen Region Hohe Tauern Schalke bucht Sommertrainingslager in Österreich 2018-02-28T16:54+0100 2018-02-28T16:54+0100

Fußball-Bundesligist Schalke 04 bereitet sich in diesem Sommer im Trainingslager in der Region Hohe Tauern in Österreich auf die Saison 2018/19 vor. Ihr Quartier schlagen die Königsblauen vom 29. Juli bis 6. August im Hotel Schloss Mittersill auf. Schon in den vergangenen beiden Jahren waren die Schalker zur Einstimmung auf die neue Spielzeit nach Mittersill gereist.