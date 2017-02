später lesen DFB-Pokal Schalker Kolasinac in München fraglich 2017-02-28T14:10+0100 2017-02-28T14:10+0100

Bundesligist FC Schalke 04 reist selbstbewusst zum Pokal-Auswärtsspiel beim Favoriten FC Bayern und traut sich dort eine Überraschung zu. "Wir fahren in der Außenseiterrolle nach München, aber wir wollen über uns hinauswachsen und definitiv ins Halbfinale einziehen", sagte Markus Weinzierl am Dienstag. Über den Einsatz von Linksverteidiger Sead Kolasinac, der zuletzt über Adduktorenprobleme klagte, will der Schalker Trainer erst kurz vor dem Viertelfinalspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/Live-Ticker) entscheiden. Hinter dem Einsatz des formstarken Kolasinac stehe laut Weinzierl ein "großes Fragezeichen". Gleichwohl reiste der Bosnier, der die Kreise von Arjen Robben einschränken soll, mit in die bayerische Hauptstadt. Ein wenig haderte Weinzierl damit, auswärts beim Cupverteidiger antreten zu müssen: "Wir hatten kein Losglück. Ich hoffe, dass wir jetzt Spielglück haben."