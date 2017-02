Lienen wurde am 28. November 1958 in Schloß Holte-Stutenbrock geboren. Seine ersten Schritte im Profifußball machte er bei Arminia Bielefeld, wo er von 1974 bis 1977 spielte. weniger

Lienen wurde am 28. November 1958 in Schloß Holte-Stutenbrock geboren. Seine ersten Schritte im Profifußball machte er bei Arminia Bielefeld, wo er von 1974 bis 1977 spielte.

Dann wechselte Lienen zu Borussia Mönchengladbach. Die erfolgreichste Zeit in seiner aktiven Karriere. Mit den "Fohlen" holte der ehemalige Stürmer 1979 den Uefa-Pokal. Ein Jahr zuvor wurde er deutscher Vizemeister.

Das wohl brutalste Bild in der Bundesliga-Geschichte. Lienen liegt mit offenem Oberschenkel auf dem Rasen. Der damalige Bielefelder wurde 1981 vom Bremer Norbert Siegmann regelrecht aufgeschlitzt. Der Werderaner entschuldigte sich damals mit den Worten: "Ich spiele schon seit zehn Jahren so und kann es halt nicht wie Beckenbauer". Lienen war damals sauer auf Otto Rehhagel. Er warf dem Bremer Trainer vor, Siegmann auf ihn angesetzt zu haben.

Hansa Rostock (1997 - 1999), 1. FC Köln (1999 - 2002), CD Teneriffa (2002 - 2003), Borussia Mönchengladbach (2003), Hannover 96 (2004 - 2005), Panionios Athen (2006 - 2008), 1860 München (2009 - 2010), Olympiakos Piräus (2010), Arminia Bielefeld (2010 - 2011), AEK Athen (2012 - 2013) und Otelul Galati (2013 - 2014) waren die Stationen in Lienens Trainerkarriere.

Seine größten Erfolge: Der Aufstieg mit dem 1. FC Köln in die Bundesliga im Jahr 2000, der Einzug in die Europa League mit Panonios Athen 2007, die Auszeichnung zum Trainer des Jahres in Griechenland 2007.