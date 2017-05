später lesen St. Pauli Saison-Aus für Dudziak wegen Schulteroperation 2017-05-03T13:56+0200 2017-05-03T13:56+0200

Für Fußball-Profi Jeremy Dudziak vom FC St. Pauli ist die Zweitliga-Saison vorzeitig beendet. Der 21 Jahre alte Abwehr- und Mittelfeldspieler wird wegen seiner anhaltenden Schulterprobleme in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen. "Wir haben uns entschlossen, dass Jeremy operiert wird, um Zeit zu gewinnen", erklärte Trainer Ewald Lienen am Mittwoch. "Wenn alles gut verläuft, kann er in der Vorbereitungszeit wieder zur Mannschaft stoßen." Im Punktspiel am Freitag (18.30 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern wird neben Dudziak auch Joel Keller fehlen. Der Linksverteidiger leidet noch unter den Folgen einer Erkältung, berichtete Lienen in Hamburg.