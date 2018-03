später lesen Weltmeister Deutschland behauptet Spitze der Fifa-Weltrangliste FOTO: AP 2018-03-15T15:37+0100 2018-03-15T15:39+0100

Weltmeister Deutschland führt weiter die Weltrangliste des Weltverbandes Fifa an. Drei Monate vor der WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) sind nur zwei Länderspiele in die neue Wertung eingegangen, sodass die Rangliste praktisch unverändert blieb.