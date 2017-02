Fortuna Düsseldorf Fürth macht es Fortuna nach

Bei Fortuna entwickeln sich Talente in einer höheren Geschwindigkeit, seit Trainer Friedhelm Funkel am Ruder ist. Janos Radoki vertraut bei der SpVgg Greuther Fürth ebenfalls dem Nachwuchs. Was Fortuna in der Hinrunde begonnen hat, führen die "Kleeblätter" fort. Von Jan Dobrickmehr