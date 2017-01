Rechnerisch ist nichts entschieden. Vor dem Rückrundenstart der 2. Fußball-Bundesliga am Wochenende trennen den Viertplatzierten 1. FC Heidenheim nur drei Punkte von Aufstiegsplatz zwei. Union Berlin hat vier Zähler Rückstand, Würzburg und Dresden fünf – und selbst Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg als Achter und Neunter scheinen mit je sieben Punkten Rückstand auf den Zweiten Hannover 96 noch nicht aus dem Rennen zu sein.

Umso bemerkenswerter, dass einer der beteiligten Trainer selbst die Luft aus dem Reifen lässt. "Vor der Saison habe ich gesagt: Wenn Hannover und Stuttgart sich nicht allzu dumm anstellen, werden sie den Aufstieg schaffen", berichtet der Düsseldorfer Coach Friedhelm Funkel. "Jetzt, eine Halbserie später, sage ich: An die drei Klubs, die jetzt vorn sind, kommt keiner mehr heran." Der Ritterschlag für die Überraschungsmannschaft Eintracht Braunschweig, zugleich die Absage an eigene Ambitionen.

Es wäre aus Fortunas Sicht auch vermessen, bereits jetzt höhere Ansprüche zu formulieren. Zwar spielten die Düsseldorfer eine überraschend stabile Hinrunde, die ihnen nach dem großen Umbruch im Sommer kaum jemand zugetraut hatte. In den letzten Partien vor der Winterpause offenbarten sie jedoch Defizite in Sachen Durchschlagskraft, sind in der Liga seit 294 Minuten ohne eigenen Treffer. Mit der geballten Offensivpower der Hannoveraner und Stuttgarter, in der freilich auch deutlich mehr Geld steckt als im Düsseldorfer Personal, kann der Verein nicht konkurrieren.

Aus dem gleichen Grund ist es auch fraglich, ob die Braunschweiger ihr hohes Hinrundenniveau wirklich werden halten können. Trainer Torsten Lieberknecht geht mit unverändertem Kader in die Rückrunde, während der VfB sich durch Julian Green von Bayern München weiter verstärkte. Genügen die großen Emotionen, die jedes Heimspiel der Blau-Gelben begleiten, wirklich, dem hochgewetteten Top-Duo dauerhaft die Stirn zu bieten? Hannover zumindest gibt sich so selbstbewusst, mitten im Aufstiegskampf seinen Kader durch das Ausleihen von Stürmer Babacar Gueye nach Waregem (Belgien) und Abwehrspieler André Hoffmann nach Düsseldorf zu verschlanken.

Fortuna beließ es dabei, mit Hoffmann und Gökhan Gül aus Bochum die Breite in der Defensive zu verbessern. Der Ex-Hannoveraner fehlt indes im morgigen Auftaktspiel gegen den SV Sandhausen (18.30 Uhr/Live-Ticker) wegen eines Muskelfaserrisses, zudem muss Funkel in der Esprit-Arena die Leistungsträger Kevin Akpoguma, Marcel Sobottka (gesperrt) und Ihlas Bebou (Afrika-Cup) ersetzen.

Auch deshalb stapelt der erfahrene Trainer absichtlich tief. Funkel weiß natürlich, dass seine Mannschaft noch an die Tür zur Spitzengruppe anklopfen könnte, wenn sie von Verletzungen verschont bleibt und einen optimalen Lauf erwischt. Er weiß aber ebenso gut, dass die gute Stimmung, die sich nach den prächtigen 45-Minuten-Auftritten beim Vorbereitungsturnier um den Telekom-Cup breitgemacht hat (0:0 gegen den FC Bayern, 2:0 gegen Gladbach), schnell abflauen würde, sollte es gegen Sandhausen und zehn Tage später beim VfB Stuttgart keine Erfolgserlebnisse geben.

"Sandhausen ist eine eklige Mannschaft", sagt Funkel und meint das höchst respektvoll. "Was sie macht, ist einfach super. Der gesamte Verein verdient höchste Anerkennung." Der Trainer selbst erhielt solche ebenfalls, von seinem Schützling Lukas Schmitz, als dieser von "der intensivsten Vorbereitung aller Zeiten" sprach. "Das", so Funkel schmunzelnd, "sagen die Spieler doch nach jeder Vorbereitung. Für mich war sie ganz normal."

Quelle: RP