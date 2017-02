André Hoffmann wurde am 28. Februar 1993 in Essen geboren. Mit dreieinhalb Jahren begann seine Karriere als Fußballer beim SuS Haarzopf, 2000 wechselte Hoffmann in die Jugend des SC Phönix Essen, bevor er 2002 zum MSV Duisburg weiterzog.

