Koch wurde am 11. November 1990 in Schwerte geboren. 2001 wurde er von Borussia Dortmund entdeckt und durchlief dort alle Jugendmannschaften. Beim BVB II hatte er am 25. Juli 2009 in der 3. Liga sein Profidebüt gefeiert, seinen ersten Einatz in der Bundesliga am 6. März 2010.

