So haben wir die Leistung der Fortunen gegen den FC St. Pauli bewertet.

Raphael Wolf Wurde zunächst wenig gefordert, die Abwehrkette seiner Vorderleute war trotz zeitweiligen Drucks stabil. Wirkte später bei einigen Aktionen nicht so souverän wie gewohnt, was aber erst einmal ohne Folgen blieb. Hatte kurz vor der Pause Glück, als nach seinem Fehler der Ball am Pfosten landete. Note 3

Julian Schauerte Der 29-Jährige bekam den Vorzug vor Jean Zimmer. Hatte gute Szenen in der Defensive, ging auch auf der rechten Seite mit in den Angriff. Ein tolles Zuspiel von ihm konnte Hennings nicht im Tor unterbringen. Insgesamt eine Top-Leistung. Note 2

Andre Hoffmann Stand gleich zu Beginn der Partie unter Druck. Behielt aber die Übersicht und gewann die Zweikämpfe. Ging mit in die Offensive und so gelang ihm in der neunten Spielminute auch das Tor zur 1:0-Führung. Ein starker Auftritt des Abwehrchefs. Note 2

Kaan Ayhan Hatte einen guten Auftakt, stand gut in der Innenverteidigung und war schnell am Mann. Musste in der 25. Spielminute dann aber am linken Oberschenkel verletzt den Platz verlassen. Ohne Note

Niko Gießelmann Der linke Verteidiger war viel zu sehr mit den immer wieder angreifenden St. Paulianern beschäftigt, als dass er das Spiel nach vorne hätte treiben können. Erledigte den Job aber äußerst zufriedenstellend. Note 3

Marcel Sobottka Nach überstandener Grippe kehrte der gebürtige Gelsenkirchener in die Startelf zurück. Man merkte dem Team an, dass der defensive Sechser in Regensburg gefehlt hatte. Mit ihm kam die Stabilität nach hinten in die Mannschaft zurück. Note 1-

Florian Neuhaus Der 20-Jährige übernahm den offensiven Part auf der Doppelsechs. Trieb den Ball nach vorne, das letzte Anspiel wollte aber erst einmal nicht gelingen, geriet oft zu schlampig. Note 3-

Takashi Usami Blieb in der Mannschaft, übernahm die Position von Benito Raman, der zunächst auf der Bank Platz nahm. Verstand sich auf der rechten Seite gut mit Schauerte. Beide trieben den Ball immer wieder nach vorne und ergänzten sich in der Abwehrarbeit. Sehenswert sein Treffer zum 2:0 in der 74. Spielminute. Note 2

Oliver Fink Der Kapitän spielte eine solide Partie, war immer bemüht, den Ball in die Spitze zu bringen. Zwei eigene Möglichkeiten gingen knapp neben den Pfosten oder darüber. Note 3

Genki Haraguchi Nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Sandhausen-Spiel war der Japaner wieder zum ersten Mal dabei. Zeigte sich äußerst spielfreudig. Auffällig war seine Schnelligkeit und gute Ballbehandlung. Wurde in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Note 3+

Rouwen Hennings Der vom FC Burnley gekommene Stürmer konnte sich in der ersten Halbzeit wenig in Szene setzen, das Spiel der Fortuna ging mehr über beide Flügel. Eine präzise Vorlage von Schauerte in der 55. Minute hätte er aber unbedingt verwerten müssen. Note 3-

Adam Bodzek Ersetzte ab der 25. Spielminute den verletzten Kaan Ayhan in der Innenverteidigung. Der Routinier beschränkte sich auf reine Abwehrarbeit, überließ den Spielaufbau seinen Kollegen. Note 3

Benito Raman Kam in der 61. Minute für Genki Haraguchi aufs Feld. Fügte sich gut ein, hatte aber wenig Glück bei Abschlüssen. Note 3-