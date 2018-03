So haben wir die Leistung der Fortuna-Profis im Spiel gegen Arminia Bielefeld bewertet. weniger

Raphael Wolf Hatte erst einmal weniger zu tun, die Abwehrkette hielt zunächst. Beim 0:1 in der 25. Minute ging der Torhüter dann wohl zu spät dem Gegner entgegen. Wirkte danach verunsichert, beim zweiten Gegentreffer stimmte die Mauer-Torhüter-Koordination nicht. Note: 4

Julian Schauerte Stand sehr hoch auf der Verteidiger-Position, attackierte den Gegner so schon früh – war weniger offensiv. Stand beim 1:2 in der Mauer, sprang aber nicht zum Kopfball hoch. Note: 3-

Kaan Ayhan Dirigierte und stellte die Abwehrreihe mit Übersicht. Hielt sich mit einer Spieleröffnung erst einmal etwas zurück. Wurde in der zweiten Halbzeit deutlich offensiver und besser. Note: 3+

Adam Bodzek Rückte wegen der Verletzung von Andre Hoffmann aus dem Duisburg-Spiel in die Innenverteidigung. Verursachte in gefährlicher Position den Freistoß, der zum 1:2 führte, erzielte dann aber die 3:2-Führung. Sah die fünfte Gelbe und wird gesperrt werden. Note: 3+

Niko Gießelmann Konzentrierte sich in der ersten Halbzeit weitgehend auf eine kontrollierte Defensive, überließ das Flankenspiel eher seinen Kollegen. Hielt seine Abwehrseite sauber. Note: 3

Machte für den Gegner die Räume vor der Viererkette eng, erkämpfte sich in vielen Zweikämpfen des öfteren den Ball. Spielte gescheite Pässe in die Spitze. Ging später mit in die Offensive und konnte noch den 2:2-Ausgleichstreffer erzielen.



Note: 2