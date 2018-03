Fortunas Fan-Liebling: Fans kaufen am liebsten das Trikot von Raman

Fans kaufen am liebsten das Trikot von Raman

Im Advent, als Fortuna Düsseldorf auf dem Hermannplatz in Flingern mit den Fans ein paar gemütliche Stunden verbrachte, bekam er ein Ständchen von Sänger Ötte spendiert. Der sang auf die Melodie von "Feliz Navidad" ein Lied auf Benito Raman.

"Und wir wünschen uns noch viel Tore" heißt es darin, und das unterschreibt jeder Anhänger von Fortuna sicher gerne. Wie beliebt der agile Offensivspieler ist, zeigt auch der Blick in den Fan-Shop. "Wir verkaufen von Benito die meisten Trikots", sagt Fortuna-Sprecher Kai Niemann.

Dahinter folgen auf der Beliebtheitsskala Rouwen Hennings sowie Kopf an Kopf Oliver Fink und Takashi Usami. Raman ist durch seine Spielweise (schnell, aggressiv, torgefährlich) und durch seine starke Präsenz in den Social-Media-Kanälen schnell zum Publikumsliebling geworden, obwohl er erst am letzten Tag der Transferperiode verpflichtet wurde. Der Ötte-Song ist bereits mehr als 26.000 Mal angeklickt worden.

(ujr)