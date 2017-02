"Fortuna liefert auch an Karneval kein Spektakel. Auch im fünften Rückrundenspiel hat es für Fortuna nicht zum ersten Sieg des Jahres gereicht. Vor 20.178 Zuschauern zeigte sich die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gegen den 1. FC Heidenheim zwar kämpferisch verbessert, spielte aber in der Offensive viel zu harmlos. Das 0:0 war deshalb unter dem Strich das gerechte Ergebnis. Mit ein wenig Pech hätte die Partie sogar noch verloren gehen können, da FCH-Stürmer Tim Kleindienst in der 76. Minute die vielleicht klarste Chance des Tages vergab. Einen Sieg hätten sie Schwaben freilich auch nicht unbedingt verdient gehabt – auch so schmerzte das Resultat die nun seit neun Ligaspielen sieglosen Fortunen genug." weniger

Express: "Fortuna Düsseldorf auch an Karneval sieglos. Fortuna Düsseldorf hatte zu Karneval in der 2. Fußball-Bundesliga wenig zu lachen. Die Rheinländer blieben mitten in den jecken Tagen in ihrer Frohsinns-Hochburg bei der trostlosen Nullnummer gegen den 1. FC Heidenheim zum neunten Mal in Serie ohne Sieg und müssen dadurch den Sturz ins untere Tabellendrittel fürchten."