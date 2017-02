Fortuna - Heidenheim: Reaktionen

Friedhelm Funkel (Fortuna-Trainer): "Wir haben uns richtig in die Partie hineingekämpft, wussten um die Gefährlichkeit der Heidenheimer. Vor allem haben wir uns bei den gefährlichen Standards gut entgegengeworfen. Was wir an Leidenschaft und Laufbereitschaft vor allem nach der Pause gezeigt haben, das war schon in Ordnung. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, aber es ist auch nicht leicht, gegen diese starke Truppe zu spielen."