Wir haben die Leistung der Düsseldorfer beim 1:1 (0:0) in der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern bewertet.

Michael Rensing Bis auf einige wenige Aktionen, in denen er sehr gut aufpasste, blieb der Torhüter während der gesamten Partie wenig beschäftigt. Am Tor zum 0:1 traf ihn keine Schuld. Note 3

Kevin Akpoguma Trotz Trainingsrückstands wegen einer Magen-Darm-Infektion stand der U21-Nationalspieler in der Startelf. Wirkte an der Seite von Ayhan sicherer als zuletzt in Stuttgart – mit Übersicht und gutem Stellungsspiel. Note 3+